Crime hediondo: jovem esfaqueia próprio pai pelas costas no Paraná

São Mateus do Sul, no Sudeste do estado, foi palco de um crime chocante que abalou a comunidade local. O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça da comarca, denunciou criminalmente um rapaz de 18 anos pelo assassinato do próprio pai e ocultação do cadáver.

O homicídio, que ocorreu em 10 de maio, teria sido resultado de um desentendimento entre pai e filho. Segundo a denúncia, o jovem atacou o próprio pai pelas costas com uma facada e, em seguida, desferiu diversos golpes na cabeça da vítima.

O acusado teria esquartejado o corpo do pai, escondendo os restos mortais em dois locais distintos: no quintal da residência familiar e sob uma ponte do Rio Iguaçu, próxima à BR-476.

A acusação destaca a brutalidade do crime, apontando qualificadoras como motivo torpe, emprego de meio cruel e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Além do homicídio, o jovem responderá também pelos crimes de destruição e ocultação de cadáver, fraude processual e furto.

O Ministério Público alega que o acusado tentou apagar vestígios do crime, queimando as roupas da vítima e objetos utilizados no assassinato. Além disso, teria realizado uma limpeza minuciosa do local na tentativa de ocultar evidências do homicídio.

