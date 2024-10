Chuva, ventos de 100 km/h e granizo! Paraná tem três alertas de tempestade

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas de perigo para tempestade válidos para municípios do Paraná, a partir desta quinta-feira (24). Em Curitiba, o aviso vai até sexta-feira (25).

De acordo com o Inmet, na capital paranaense, o alerta de cor laranja indica “perigo para tempestade”, com chuvas que podem variar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60-100 km/h, além da chance de queda de granizo.

Outro alerta laranja, com os mesmos riscos, foi emitido para as regiões sudoeste, oeste e centro-sul do Paraná, com validade até às 23h desta quinta-feira.

Alerta vermelho de tempestade

Já o alerta de cor vermelha, classificado pelo Inmet como “grande perigo” para tempestades, é válido para 26 municípios do Paraná, que estão localizados nas regiões sudoeste e centro-sul do Paraná.

Nesse caso, há grande perigo de chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h, queda de granizo e alagamentos e transtornos no transporte rodoviário. O alerta é válido até às 17h desta quinta.

E o ciclone?

A passagem de um ciclone extratropical promete bagunçar o tempo na região sul do Brasil. Curitiba já tem mudanças previstas com a aproximação de uma frente fria, sistema que chega nesta quinta, permanecendo estacionado até sábado (26).

Quanto à temperatura, a previsão do Simepar aponta para um fim de semana frio em Curitiba, com a mínima de 15°C no sábado (26).