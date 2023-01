Curitiba, cidades de região metropolitana e o Litoral do Paraná estão sob alerta amarelo de tempestade, nesta segunda-feira (23). O aviso, com grau de severidade classificado como “perigo potencial”, foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até às 23h59.

LEIA MAIS – Previsão para Curitiba indica mudança no tempo nesta semana

Segundo o Inmet, estas regiões correm o risco de ter chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos entre 40 e 60 km/h, e até queda de granizo. No entanto, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

LEIA AINDA – Discussão entre passageiro e motorista de ônibus causa acidente em Curitiba; Poste tombou e Kombi ficou destruída

Proteja-se

Nestas condições, as orientações para a população são: em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. E se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de emergência, mais informações podem ser obtidas junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Tempo em Curitiba

Em Curitiba, a segunda-feira (23) já registra temperaturas superiores a 27ºC, com sensação térmica de 28ºC. Na capital, chuva foi registrada em alguns bairros no início da tarde, enquanto outros, ainda contam com a presença do sol e nuvens.

De acordo com o Simepar, nesta segunda o tempo segue instável, com um sistema frontal que avança pela Região Sul. E o risco para tempestades segue elevado nas regiões paranaenses, com pancadas de chuva e trovoadas previstas, principalmente durante a tarde, quando existe potencial para chuva com maior intensidade.

“Aglomerados de nuvens, principalmente na metade leste do Paraná, por conta do aquecimento diurno e umidade na atmosfera, ainda presente na região. Nas demais áreas, sol e possibilidade de alguns eventos pontuais de chuvas nas próximas horas”, reforça o meteorologista do Simepar, Fernando Mendonça Mendes.

Veja que incrível