Chuva forte toma conta de Curitiba e 13 bairros registram mais de 7 mm. Veja a lista!

A chuva chegou com tudo em Curitiba no fim da manhã desta terça-feira (02/12/25). A piazada que estava na rua teve que correr para se abrigar. E não é para menos: há um alerta de temporal válido para a capital paranaense, e a previsão indica que pode vir mais chuva ao longo do dia.

Quem estava pensando em estender a roupa no varal, melhor deixar pra amanhã, viu? De acordo com dados do Simepar e de estações meteorológicas espalhadas pela cidade, pelo menos 13 locais já registraram índices acima de 7 mm. O campeão de chuva até agora é o bairro Novo Caximba, onde foram registrados 14,7 mm de chuva acumulada.

Bairros com mais chuva em Curitiba:

(Simepar): 7,6 mm

Novo Mundo: 7 mm

Umbará: 9,4 mm

Vista Alegre: 10,6 mm

Bairro Novo: 9,2 mm

Boqueirão: 9,6 mm

Cajuru: 7 mm

CIC: 8,6 mm

Alto da XV: 7,6 mm

Centro: 8,4 mm

Novo Caximba: 14,7 mm

Pinheirinho: 9,2 mm

Portão: 7,2 mm

O Simepar explica que a situação é resultado do escoamento de umidade da região amazônica até o Sul do Brasil, combinado com uma área de baixa pressão, mantendo os índices de instabilidade elevados. O centro, norte e leste do estado estão no alerta máximo, com possibilidade de temporais com raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Já no Oeste e maior parte do Noroeste, as instabilidades atuam de forma bem irregular.

De qualquer forma, o dia segue bem abafado em todo o Paraná. Aquele típico clima de “vou suar só de respirar”.

Previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira

E amanhã, melhora? Segundo a previsão para quarta-feira, a tendência é de redução das chuvas no estado e, consequentemente, em Curitiba, que terá um acumulado de 3,5 mm “apenas”.

São esperadas apenas pancadas isoladas, distribuídas de forma irregular, especialmente no Leste e Norte do Paraná. Para quem está no Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste, a boa notícia é que o sol deve predominar durante a manhã e tarde, com temperaturas elevadas.

