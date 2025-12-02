Diretor de torcida do Coritiba morre dias após ser baleado em frente ao Couto Pereira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O diretor da Império Alviverde morreu nesta segunda-feira (01/12), pouco mais de uma semana após ter sido baleado em frente ao Estádio Couto Pereira. André “Macaco”, como era conhecido pela torcida, estava internado no Hospital do Trabalhador, em Curitiba.

Em nota, a torcida Império comunicou o falecimento e lamentou a perda de um de seus diretores mais atuantes. “Sua partida repentina deixa um vazio imenso em todos nós que tivemos a alegria de conviver com ele, compartilhar sua amizade, sua força, sua lealdade e o carinho que sempre demonstrou por todos ao seu redor”, escreveu a organizada.

O diretor havia sido atingido por disparos no dia 23 de novembro, durante uma confusão nos arredores do estádio. Segundo nota divulgada pela própria torcida, ele tentou separar uma briga envolvendo um indivíduo que, conforme o texto, “já vinha causando problemas há muito tempo”.

Na tentativa de evitar uma tragédia, ainda segundo a versão da organizada, André conseguiu tomar a arma desse indivíduo, mas, ao se afastar para evitar que a situação se agravasse, foi baleado por cinco tiros disparados por um policial que estava de folga.

A Polícia Militar (PMPR) informou que o policial passou pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. A corporação também confirmou que o agente e as testemunhas foram encaminhados para uma delegacia da Polícia Civil, onde prestaram depoimento. A PC investiga o crime de homicídio. As diligências seguem em andamento a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos.

Além do inquérito instaurado pelas autoridades civis, a PM analisa a conduta do policial por meio de um procedimento administrativo interno.

As informações sobre velório e enterro de André ainda não foram divulgadas pela família. Em sinal de luto e respeito ao diretor, a Império decretou o fechamento da sede até quarta-feira (4/12), suspendendo atividades e encontros como forma de homenagear sua memória e dar espaço para que os torcedores possam se despedir.

