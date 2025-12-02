Litoral sob alerta vermelho: Defesa Civil indica tempestades severas no Paraná

A Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta vermelho para risco de tempestades severas no Litoral na manhã desta terça-feira (2/12). A previsão indica chuvas intensas em Matinhos e Guaratuba por volta do meio-dia, com possibilidade de rajadas fortes e rápida mudança no tempo.
Além do aviso máximo, toda a faixa Leste do estado, de Curitiba até Guarapuava, está sob alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão prevê chuva entre 30 e 60 mm por hora, podendo chegar a 100 mm ao longo do dia, acompanhada de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h até a manhã de quarta-feira (3/12).
A Defesa Civil também enviou mensagens de SMS aos moradores, alertando para o risco de temporal na capital. Em Curitiba, diversos bairros registraram chuva por volta das 10h, com céu escurecido e ventos fortes antecedendo a instabilidade.
Diante da possibilidade de situações extremas, a Defesa Civil reforça a orientação para evitar áreas vulneráveis e procurar abrigo. Em caso de emergência, os acionamentos devem ser feitos pelos telefones 199 e 193.
Acumulados acima de 10 mm até 12h no Litoral
- Pontal do Paraná (Pontal do Sul): 26 mm
- Pontal do Paraná (Praia de Leste): 17,8 mm
- Morretes: 11,2 mm
- Paranaguá (Floresta do Palmito): 10,8 mm
- Guaratuba: 16,6 mm
- Matinhos: 16 mm
- Paranaguá (Morro Inglês): 14 mm
