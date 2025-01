Chuva forte causa alagamentos por Curitiba; vídeos impressionam

A frente fria que se aproxima do Paraná já deixa sinais em Curitiba. Desde o início da tarde desta sexta-feira (24), pancadas de chuva foram registradas na capital. Com o acúmulo rápido de água, várias ruas ficaram alagadas devido às chuvas intensas – que vem e vão. Entre elas, trechos da Linha Verde, no Bairro Alto, Visconde de Nácar, no Centro, e Visconde do Rio Branco, nas Mercês. Assista ao vídeo a seguir:

Por volta das 16h, a Defesa Civil do Paraná emitiu um alerta de chuvas intensas, raios e vendaval para Curitiba e Região Metropolitana. O aviso tem vigência de seis horas, ou seja, é válido até às 22h.

Conforme o Boletim de Proteção e Defesa Civil de Curitiba, a precipitação acumulada das últimas 12h foi de 49 milímetros, com rajadas de vento de 36 km/h. “Curitiba recebeu fortes chuvas regionalizadas, onde a maior precipitação pluviométrica, em 50 minutos, foi de 49 mm no pluviômetro localizado no Córrego Bigorrilho, bairro centro”, diz o informe.

Foram registrados pela Defesa Civil um alagamento (Rua Professor Fernando Moreira), desabamento de muro (na Rua Tenente Antônio Pupo com Ribeirão dos Padilhas, sem vítimas) e quedas de árvores (cinco solicitações nos bairros Cascatinha, Rebouças, Santa Felicidade e Vista Alegre).

Quanto choveu em cada bairro de Curitiba?

Veja abaixo os dados das Plataformas de Coletas de Dados Meteorológicas da Defesa Civil de Curitiba em relação às chuvas acumuladas nas últimas 12h:

Córrego Bigorrilho: 49 mm

Matriz: 44,4 mm

Bairro Alto: 38,1 mm

Cajuru: 21 mm

Alto da XV: 25,2 mm

Boa Vista: 18 mm

Bairro Novo: 8 mm

Pinheirinho: 2,6 mm

Boqueirão: 1,4 mm

CIC: 1 mm

Portão: 0,2 mm

Santa Felicidade: 0,2 mm

Tatuquara: 0,2 mm

Caximba: 0 mm

Para qual telefone ligar?

Os canais de atendimento às emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Outros alertas

Segundo o Simepar, chuvas pontualmente intensas são esperadas nas faixas oeste, leste e sul do Paraná. Mais cedo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para perigo de chuva intensa em todo o Paraná. Ele é válido até sábado (25).