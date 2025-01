Curitibanos perdem mais de quatro dias por ano no trânsito

A 14ª edição do TomTom Traffic Index, que avalia o tráfego em cidades ao redor do mundo com dados coletados em mais de 500 cidades de 62 países, revelou que os curitibanos perdem, em média, 107 horas por ano em congestionamentos nos horários de pico — a famigerada rush hour. Curitiba é a terceira capital brasileira com o trânsito mais complicado, ficando atrás apenas de São Paulo e Recife, onde os moradores perdem 111 e 108 horas, respectivamente. A pesquisa também posiciona a capital paranaense em segundo lugar no tempo médio de deslocamento por 10 km, com 28 minutos. Fortaleza lidera o ranking, com média de 29 minutos.

Um possível fator que contribui para os congestionamentos é o elevado número de acidentes de trânsito na capital, que registrou mais de 15 mil ocorrências no primeiro semestre de 2024, segundo dados do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate). Outro elemento relevante é o número de veículos em circulação. Em 2023, Curitiba e região metropolitana contabilizavam mais de dois milhões de automóveis registrados, conforme levantamento da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), divulgado em outubro daquele ano. No Paraná, o total de veículos cadastrados ultrapassava oito milhões, enquanto mais de 42 mil sinistros foram registrados no estado.

Dentre as consequências de enfrentar o trânsito congestionado diariamente, destacam-se: o acúmulo de estresse, que pode gerar problemas à saúde como ansiedade e depressão; a exaustão mental, causada pelo esforço excessivo para manter a concentração ao dirigir, que traz impactos negativos ao desempenho laboral; o agravamento de condições preexistentes de saúde mental ou o surgimento de novas aflições emocionais; a possibilidade de vivenciar situações de violência, seja física ou verbal; e a sensação de impotência diante de engarrafamentos, resultando em atrasos, entre outros.

Segundo um levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizado a pedido da Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra), fatores relacionados à saúde mental dos condutores foram responsáveis por aproximadamente 30% dos sinistros nas rodovias federais brasileiras em 2024. Esses dados reforçam a importância de buscar meios alternativos de transporte e de priorizar o cuidado com a saúde mental dos condutores, aspectos essenciais para promover o bem coletivo.

Transporte alternativo pode aliviar o trânsito nas grandes cidades

Desafio constante dos grandes centros, a mobilidade urbana visa melhorar a qualidade de vida ao promover o uso de diferentes meios de transportes. O gerente do V1 Viagem, Gilberto Rosa, reforça como a adoção de alternativas de transporte por empresas pode gerar impactos positivos: “Muitas empresas, especialmente fábricas em regiões metropolitanas, têm optado pelo transporte coletivo privado. Essa escolha contribui para um tráfego mais fluido, pois reduz a necessidade de deslocamento individual dos funcionários, diminuindo o número de veículos nas ruas. Para a empresa, os benefícios podem incluir economia nos custos de transporte, maior pontualidade dos colaboradores e até mesmo maior produtividade, já que o deslocamento se torna mais leve para o funcionário. Se mais organizações adotassem essa prática, a qualidade de vida urbana e, principalmente, a rotina dos trabalhadores seriam melhores”, afirma. Além das vantagens relacionadas ao tempo de deslocamento, o especialista enfatiza que o transporte privado também impacta positivamente o desempenho dos colaboradores. “Ao evitar a fadiga mental causada pelo estresse do trânsito, os funcionários ficam menos sujeitos a irritabilidade, insônia, depressão e sensações de raiva e frustração. Esses fatores, quando não mitigados, podem desencadear comportamentos que afetam negativamente a produtividade no trabalho”, explica.

Pensando em atender a essa demanda, a startup V1 oferece o V1 Viagem, um serviço de transporte de colaboradores para empresas, corporações e fábricas. Com pagamento sob demanda, o serviço permite solicitações diretas ou agendadas. Gilberto demonstra que o diferencial está na gestão completa do serviço: “Nossos motoristas são contratados em regime CLT e passam por um rigoroso treinamento em direção defensiva e atendimento, oferecido por nossa escola interna de formação, garantindo a excelência do serviço prestado”. Um case de sucesso é a parceria com a Petrobras, que aderiu ao serviço em 2019.

O gerente realça ainda que o transporte corporativo, por ter horários definidos, garante maior pontualidade, reduzindo atrasos e faltas, além de proporcionar maior segurança e conforto aos passageiros: “Tanto para a organização quanto para seus colaboradores, a pontualidade pode ser um tópico sensível. Com a contratação de um serviço em que é possível agendar os horários de embarque e desembarque, os atrasos são mitigados, já que o colaborador não precisa se deslocar até um ponto de ônibus ou lidar com imprevistos relacionados ao carro próprio, como falta de combustível ou problemas de manutenção. No caso do V1, devido ao treinamento em direção defensiva que todos os nossos condutores recebem, a segurança durante o trajeto é garantida”.

A saúde e bem-estar dos passageiros também são benefícios do transporte coletivo para colaboradores, uma vez que eles não precisam manter constante atenção ao trânsito e seus fatores inerentes. Isso permite que cheguem ao trabalho mais descansados, dispostos e menos irritados, quando comparados ao uso do transporte público ou veículo próprio, o que impulsiona a produtividade e eficiência operacional. “O desempenho dos colaboradores faz toda a diferença no cotidiano de uma empresa. É importante, portanto, que a organização assegure que seus colaboradores cheguem para trabalhar no melhor estado possível”, ressalta.

A empresa interessada em aderir a essa solução realiza um cadastro gratuito, assegurando acesso à precificação exclusiva. Para uma experiência ainda mais completa, o V1 Viagem oferece contratos personalizados, com consultoria especializada e disponibilidade 24 horas. A frota possui modelos variados, oferecendo conforto e segurança no transporte. “Os veículos passam por inspeções diárias antes do início da jornada dos motoristas, com limpeza e manutenção preventiva sempre em dia, garantindo uma viagem segura, confortável e de qualidade”, afirma Gilberto.

Com um rigoroso treinamento e o comprometimento dos motoristas, o V1 Viagem apresenta uma alternativa de transporte que contribui para a melhoria da mobilidade urbana nos grandes centros, aliando conforto, praticidade e excelência. “Os usuários embarcam e desembarcam nos horários especificados, usufruindo de veículos limpos, bem cuidados e monitorados, disponíveis 24 horas por dia. Mesmo sem agendamento prévio, caso um funcionário precise sair da empresa às três da manhã, há veículos prontos para garantir que ele chegue em casa com segurança”, finaliza o gerente do V1 Viagem. (Fotos: Átila Alberti/Envato Imagens/Divulgação).