Chuva em Curitiba tem data e hora para chegar; Atenção, pois o acumulado é GIGANTE!

A chuva em Curitiba tem data e hora para chegar, finalmente! Anote aí: sábado a partir das 16h, segundo o Simepar. Tão esperada e extremamente necessária para limpar o ar da poluição e resquícios das queimadas, a chuva promete ainda derrubar a temperatura em Curitiba.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba o fim de semana deve ser de muita água e baixas temperaturas. Vale um alerta para domingo, que pode ter um total de 50 milímetros de chuva acumulada!

Nesta sexta-feira (13), segundo o Simepar, o calor ainda persiste em Curitiba. Com máxima de 30ºC e zero chance de chuva. Sol deve reinar no céu durante a tarde, mas com leve bloqueio causado pela pouca nebulosidade.

Chuva em Curitiba

A grande virada no tempo ocorre neste sábado, a partir das 16h, segundo o Simepar. Chuva chega a Curitiba e o acumulado previsto chega aos 6 milímetros, com temperatura entre os 15 e 25ºC.

No domingo, queda de temperatura e (muito) mais chuva. A previsão do tempo para Curitiba indica mínima de 12ºC e máxima de 14ºC com um acumulado GIGANTE de 50 mm. Atenção máxima, pois há risco de alagamentos.

“No sábado, a chuva se espalha para todas as regiões do Paraná. O risco para ocorrência de tempestades continua elevada. Presença de uma frente fria sobre o Sul do Brasil mantém os índices de instabilidade muito altos. As temperaturas ficam amenas na maioria das regiões paranaenses, em função do tempo instável. Contudo, no norte ainda faz calor, com temperaturas acima dos 30°C”, disse a previsão do tempo do Simepar.

Alerta de temporal no Paraná

A faixa sul do Paraná está em alerta severo de temporal. “Em alguns pontos a precipitação é bem forte, até com risco de granizo. Mais ao norte o céu segue com pouca nebulosidade, com temperaturas acima dos 20°C em vários municípios”, disse Samuel Braun, do Simepar.

