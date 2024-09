Chuva em Curitiba deve ser intensa; Previsão indica quando o tempo vai virar

A chuva deve chegar com intensidade no fim de semana em Curitiba. Existe a previsão de mais de 50 milímetros de chuva entre o sábado (14) e o domingo (15). No Rio Grande do Sul, estado que enfrentou enchentes em 2024, existe alerta de tempestade.

Segundo o Simepar, a capital paranaense vai ter um grande volume de chuva no domingo. A expectativa é de uma intensidade acima de 46 milímetros (mm) com ventos de 44 km/h. Com a soma da chuva do sábado, deve passar de 50 mm.

Quando a chuva é forte?

Segundo a definição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma chuva de 1 milímetro por minuto é equivalente a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. A partir disso, 50 mm são 50 litros de água em cada metro quadrado.

Por exemplo, se uma casa tem um telhado com 10 metros quadrados e após uma hora de chuva o pluviômetro marcar 20 milímetros, quer dizer que cerca de 200 litros foram despejados sobre a residência na última hora.

Em média, o acumulado de 24 mm/h é considerado fraco. A chuva é considerada forte entre 25 mm/h e 50 mm/h. Acima disso, a intensidade é muito forte e merece maior atenção.

Em maio, quando Porto Alegre passou por uma grande enchente, choveu 100 milímetros em doze horas. Para as próximas horas, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de tempestade ao Rio Grande do Sul.

