Chuva em Curitiba? Frente fria se desloca e temporais dão trégua no Paraná

A chuva perde a intensidade no Paraná e começa a dar uma trégua depois de quatro dias intensos a partir desta terça-feira (10). A frente fria que provocou um grande volume de chuva e prejuízos para várias cidades, já está seguindo para o Sudeste.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta terça-feira ainda existe a possibilidade de chuva em várias regiões do estado, No decorrer do dia, as condições do tempo vão melhorando, com o sol predominando a partir das regiões oeste e sudoeste. Em Curitiba, mesmo que de maneira tímida, o sol apareceu em alguns bairros depois das 8h.

“No período da tarde, vai parar de chover em municípios do Paraná. O acumulado passou dos 200 milímetros em várias cidades, e agora a chuva começa a dar uma trégua. A boa notícia que as chuvas cessam por dois dias”, disse o meteorologista Lisandro Jacóbsen.

A chuva também aumentou o nível do Rio Iguaçu para 2 metros. No fim da tarde de segunda-feira (09), atingiu 4,60 metros acima do nível normal. A previsão é de que o nível do Rio atinja 5,60 metros até a próxima sexta-feira.

E na quarta-feira?

Na quarta-feira (11), os ventos passam a soprar de leste e sudeste do Paraná, transportando umidade do oceano para o continente.

Na região leste, entre a Região Metropolitana de Curitiba e as praias, o céu ficará encoberto com registros de chuvas fracas ou chuviscos ocasionais. No interior, o sol predominará entre nuvens com temperaturas em elevação no decorrer do dia.

Em Curitiba, a temperatura máxima na quarta-feira deve chegar perto dos 22°C.