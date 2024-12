Chuva provoca queda de muro em condomínio recém inaugurado na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O muro que fazia a contenção de uma encosta desabou na noite de segunda-feira (09) e atingiu um condomínio inaugurado esse ano em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Ninguém ficou ferido.

De acordo com moradores que foram ouvidos pela RPC, um forte estrondo foi ouvido perto das 20 horas. “Escutei o barulho bem forte. O pessoal do bloco 6 gritando, saí para ver e vi desmoronando. A gente veio para o pátio, deslizou mais um pouco de terra e caiu um pedaço da parede do bloco 6. Todo mundo foi tirar os carros e vamos para casa de parentes”, disse uma moradora.

Os apartamentos do térreo de um dos blocos foi invadido pela terra e parte da parede caiu. O Corpo de Bombeiros evacuou os blocos próximos ao muro de contenção, que ainda pode ceder. A corporação e a Defesa Civil de Araucária monitoram o local.