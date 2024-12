Chuva? Curitiba deve ter calor intenso neste domingo; confira a previsão

Depois do temporal que caiu na noite de sexta-feira (29), e que resultou em vários problemas em Curitiba, o primeiro dia de dezembro promete ser quente na capital paranaense.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que no domingo (1º), um sistema de alta pressão próximo à costa do Paraná resultará em maior cobertura de nuvens pela manhã, especialmente entre a Grande Curitiba e o litoral, com possibilidade de chuvas fracas ou garoa.

Durante o dia, ventos de norte e noroeste irão trazer calor e umidade para o estado, possibilitando a formação de tempestades a partir da tarde. Para a noite, um sistema frontal se deslocará em direção ao Paraná, o que poderá causar tempestades intensas, especialmente nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina.

Calor em Curitiba

Em Curitiba, a temperatura vai estar alta neste domingo. A previsão aponta para 29°C, ou seja, um dia bem abafado, que poderá ter no fim da tarde uma chuva de pouca intensidade.