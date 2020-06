A tão aguardada chuva chegou a Curitiba no fim da tarde desta quinta-feira (25), como previsto pela meteorologia, e trouxe um pouco de alívio para o tempo seco. Mas apesar de bem-vinda, a Defesa Civil da capital registrou 32 quedas de árvores, em 19 bairros, durante esta tarde. A ocorrências foram causadas principalmente pelas rajadas de vento. Segundo o Instituto Simepar, os ventos alcançaram 54,7 km/h. Não houve registro de feridos.

Um dos locais com registro de estragos nesta tarde, foi o bairro São Francisco, onde parte da estrutura da Casa Portugal desabou. De acordo com a prefeitura, engenheiros da Secretaria de Obras já vistoriaram o local e tomaram as primeiras providências para garantir a segurança.

Desde o fim da tarde de quarta-feira (24), o Simepar previa a possibilidade de temporais. De acordo com o meteorologista do instituto, Samuel Braun, as chuvas mais fortes e isoladas ocorrem por causa da passagem de uma frente fria que veio do Sul do Brasil. “Geralmente, quando há frente fria, isso pode ocorrer”, disse. O Simepar ainda aponta que chuvas mais intensas devem ocorrer em Curitiba e no Litoral entre a sexta-feira (26) e o sábado (27).

Vale lembrar que o Paraná vive a pior seca e estiagem dos últimos 100 anos, que inclusive tem obrigado a Sanepar a realizar rodízios constantes no abastecimento de várias regiões da capital e da região metropolitana.

Central 156

De acordo com a Defesa Civil, o cidadão que precisar comunicar a prefeitura sobre a queda de árvores deve utilizar o telefone 156 da Central de Atendimento ao Cidadão, o site www.central156.org.br ou o aplicativo do serviço. O atendimento é feito por ordem de chamada e também de acordo com a gravidade da situação relatada.

Evite sair de casa

Enquanto estiver chovendo, a orientação da Defesa Civil é que se evite sair de casa. Se a pessoa já estiver na rua, deve evitar se abrigar embaixo de árvores e de estruturas metálicas. Debaixo de chuva, o motorista deve redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão) e pelo 153 (Centro de Operações da Guarda Municipal). Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros (193) e pela Copel.

