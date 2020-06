Um leilão virtual de vinhos do proprietário da rede de restaurante Madero, Júnior Duski, arrecadou R$ 1,2 milhão para a construção do Hospital Erastinho, em Curitiba, primeira unidade especializada no tratamento do câncer infantil no Sul do Brasil. Agora, faltam apenas R$ 1 milhão para a obra no bairro Jardim das Américas, que está em fase final.

Ao custo total de R$ 24 milhões, a construção do Erastinho, que será administrado pelo Hospital Erasto Gaertner, referência em tratamento oncológico, teve metade do valor bancado pelo governo do estado. Os outros R$ 12 milhões ficaram a cargo do Erasto Gaertner arrecadar com doações, faltando agora R$ 1 milhão. O Erastinho terá 4.800 metros quadrados, com 39 leitos de internamento privativos e semiprivativos.

Foram leiloadas pelo Whatsapp 180 garrafas de vinhos selecionados da adega de Durski, apontada como a melhor do Brasil pelo Guia 4 Rodas com 2.500 rótulos de 100 safras diferentes de 26 países. Além dos vinhos, também foram arrematados produtos de coleção do Madero Sports Bar e três jantares no restaurante Durski com menu especial para 25 pessoas.

“Com o valor obtido, praticamente finalizamos o projeto da entrega. Com isso, poderemos atender 600 casos novos por ano com muito humanismo, ciência e afeto!”, comemora o superintendente do Hospital Erasto Gaertner, Adriano Lago.

Cupom de hamburguer

Para ajudar ainda mais, o Grupo Madero doou 10 mil cupons de R$ 15 do Jeronimo Burger para o hospital vender e arrecadar mais R$ 150 mil para o Erastinho até agosto.

Para comprar o voucher, basta depositar R$ 15 na conta do projeto do Erastinho na Caixa Econômica Federal: Liga Paranaense de Combate ao Câncer /

Agência: 0373 / Operação: 003 / CC: 4589-0 / CNPJ: 76.591.049/0001-28. Outra forma de comprar é pagando pelo aplicativo PicPay pelo QR Code no site www.erastinho.com.br.