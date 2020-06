Curitiba confirmou mais 175 casos de novo coronavírus e três novas mortes em decorrência da doença. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quinta-feira (25), agora já são 3.948 pessoas infectadas e 123 óbitos por covid-19 na capital paranaense. A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para covid-19 da rede pública permanece em 83% nesta quinta-feira.

Segundo a atualização dos dados das autoridades de saúde municipais, 2.295 pacientes de Curitiba estão recuperados e livres do isolamento domiciliar de 14 dias. Na cidade, 439 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames e outras 2.729 suspeitas de covid-19 foram descartadas.

Mortes

As vítimas mais recentes da doença são duas mulheres, de 70 e 71 anos, e um homem de 82 anos. Segundo a SMS, a mulher de 71 anos que teve sua morte por covid-19 confirmada nesta quinta, faleceu no último dia 17, logo após chegar em já estado grave em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As outras duas mortes, de pacientes que também tinham doenças crônicas além do novo coronavírus, ocorreram na quarta-feira (24), em hospitais de Curitiba. Além dos 123 falecimentos já confirmados, mais 418 mortes foram investigadas e descartadas, e sete ainda estão sob suspeita.

Nas UTIs

Entre os pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19, 306 estão internados atualmente em hospitais públicos e particulares de Curitiba, sendo que 108 deles ocupam leitos de UTI.

Com 83% dos 223 leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19 ocupados, Curitiba tem ao todo 184 pessoas internadas nesta quinta-feira, com o novo coronavírus ou com suspeita da doença.

