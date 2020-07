Após um final de semana com mudança no tempo em Curitiba, por causa de uma frente fria, a semana promete ter chuvas e temperaturas mais amenas no decorrer dos dias. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a chuva vai marcar presença na terça, quarta e quinta-feira em Curitiba. Nesta segunda-feira (27) um intenso nevoeiro se formou nas primeiras horas da manhã em Curitiba, que terá mínima de 11 e máxima de 25 graus.

+Leia mais! Semana começa com falta de água em Curitiba e região. Veja a tabela!

“No leste paranaense, inclusive em Curitiba, houve ocorrência de vários bancos de nevoeiros que reduzem bastante a visibilidade do ar. Na metade norte paranaense o dia amanhece com predomínio de sol entre nuvens”, explicou o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar. Na terça-feira (28) a tão esperada chuva retorna a Curitiba. A previsão do Simepar aponta 7,6 milímetros de chuva acumulada. O mesmo ocorre na quarta e quinta-feira.

E no litoral?

Segundo previsão do Simepar o litoral terá uma semana chuvosa. Em Guaratuba, por exemplo, a previsão aponta chuva entre terça e sexta-feira. O sol volta a brilhar no final de semana, que terá máxima de 25 graus.