Chá revelação vira show com 600 drones colorindo céu na RMC

Um casal que mora em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), apostou em um show com drones para revelar o nome do bebê que estão esperando. O chá revelação bastante original contou com 600 drones, que coloriram o céu do município e revelaram a chegada da Aurora. Assista ao vídeo logo abaixo.

As imagens do evento rapidamente conquistaram a internet e viralizaram. Além do espetáculo no céu, 120 drones também foram usados para criar um túnel ao redor do casal Gabrielle Favile e Gustavo Remor.

Remor é sócio de uma empresa especializada em shows com drones. “Os drones recriaram a ultrassonografia do bebê, reproduzindo os seus primeiros movimentos. A emoção tomou conta quando os nomes surgiram no céu e formamos um túnel mágico de 120 metros de altura, revelando o sexo do bebê de uma forma espetacular”, escreveu a empresa em uma publicação nas redes sociais.

Mãe de Aurora, Gabrielle comemorou a chegada da filha e falou sobre o espetáculo. “E como descobrimos tudo isso? Com um show de drones de arrepiar até os fios da sobrancelha. Foi a coisa mais emocionante que já vivi, ao lado da pessoa que eu mais amo nesse mundo inteirinho”, disse.

Assista:

