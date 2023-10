A cervejaria curitibana Bodebrown foi premiada com a Medalha de Platina no MBeer Contest Brazil, por sua cerveja St. Arnould Wood Aged. O concurso, organizado pelo Mondial de La Bière, é um dos maiores do país e foi encerrado neste domingo, no Rio de Janeiro. Além da medalha de platina, a marca curitibana levou também uma de ouro, pela Lupulol Mosaic, o que a tornou a cervejaria mais premiada desta edição do festival.

“Este evento é uma das maiores referências internacionais, tendo edições também em Montreal, no Canadá, e Mulhouse, na França. Sua história valoriza muito a inovação, o que só reforça nossa alegria com estas novas vitórias”, explica Samuel Cavalcanti, diretor executivo da Bodebrown. “Já participamos nos três continentes e agora somamos três medalhas de platina e 22 de ouro”.

Equipe da Bodebrown comemora vitória no MBeer Contest Brazil. Foto: Divulgação/Paulo Cavalcanti

A St. Arnould Wood Aged é uma Belgian Dark Strong Ale, envelhecida em barris de carvalho. A Lululol Mosaic, por sua vez, é uma Hazy Strong Pale Ale.

Além das medalhas, a Bodebrown também se destacou por ser a cervejaria que mais vendeu no evento, superando a marca dos três mil litros.

O MBeer Contest é uma competição sem categorias definidas, na qual um grupo de avaliadores faz a degustação dos rótulos às cegas. Os especialistas atribuem notas de aroma, sabor, sensação na boca e prazer proporcionado, para então decidir os vencedores. Lançado em 1994, no Canadá, o concurso ganhou sua versão brasileira em 2013, no Rio de Janeiro.

