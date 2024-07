Centro de Línguas da UFPR abre inscrições para os cursos de férias

As inscrições para os cursos intensivos de inverno do Centro de Línguas e Interculturalidade (Celin) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) iniciam no dia 1° de julho. Os cursos são: Inglês, Japonês, Latim, Italiano, Espanhol, Alemão e Grego Antigo.

As aulas serão realizadas de 08 a 26 de julho, com carga horária de 60 horas.

Os interessados nos cursos devem fazer a inscrição pelo Sistema de Gestão Acadêmica do Celin (Siga), de acordo com a disponibilidade de vagas. Novos estudantes precisam fazer um pré-cadastro e, na sequência, validá-lo para ter acesso ao sistema.

O teste de nivelamento é obrigatório para os novos alunos que desejam ingressar no Celin em níveis mais avançados. O teste, disponível para todos, custa R$30,00 e será aplicado até o dia 04 de julho.

Mais informações aqui ou siga o Instagram do Celin. O calendário completo do segundo semestre pode ser consultado por este link.

Miau 8 comportamentos curiosos e intrigantes dos gatos Homenagem Conhecido como Padre dos Pobres vai receber título importante no Paraná Transporte Terminal de ônibus importante de Curitiba tem novidade; O que vai mudar?