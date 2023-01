Motoristas que trafegam o Centro de Curitiba enfrentam uma sexta-feira (27) de cruzamentos travados e muito trânsito. Uma obra realizada no asfalto da Rua Mariano Torres gerou uma espécie de efeito cascata, deixando várias ruas do entorno com fluxo de veículos quase paralisado por causa do intenso movimento. O trânsito intenso não é exclusividade do Centro. Uma obra de grande porte gera congestionamentos na região do Tarumã.

Segundo a prefeitura a obra de troca de asfalto, que começou em 17 de janeiro, ocorre em um trecho de 1,4 km da Mariano Torres, nas duas pistas, no trecho que vai da altura do Viaduto do Colorado até o cruzamento com a Rua Carlos Cavalcanti. A camada antiga do asfalto está sendo retirada para, depois, ser substituída pela nova.

Ainda conforme a prefeitura, as obras seguem sendo realizadas das 9h às 17h, para evitar o horário de pico. A previsão é de que os serviços sejam finalizados nas primeiras semanas de fevereiro. O cronograma pode sofrer alterações conforme a análise de períodos de ocorrência de chuvas.

#Sextou no trânsito intenso!

Nesta sexta-feira, a Tribuna constatou que havia congestionamento pela Mariano Torres nas proximidades com Rua Marechal Deodoro, Rua Amintas de Barros, Rua Francisco Torres e arredores.

Até a conclusão das obras, a orientação é que o motorista busque caminhos alternativos à Rua Mariano Torres e proximidades.

Cruzamento da Francisco Torres com Marechal Deodoro. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná. Foto: Eloá Cruz/Tribuna do Paraná.

