Casas pegam fogo e uma pessoa morre em incêndio na Grande Curitiba

Um terreno com quatro casas pegou fogo na tarde deste domingo (28) em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma pessoa morreu no local.

O incêndio aconteceu na Avenida Pilarzinho, no bairro Tanguá. Os bombeiros relataram que das quatro casas construídas no terreno, duas pegaram fogo. Foram acionadas duas viaturas, médico e uma ambulância.

Em atualização às 18h01, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi controlado. Não foi detalhado como o fogo começou e nem a condição das construções após o ocorrido.

