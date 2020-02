Casais que sempre sonharam em trocar alianças e que não tinham tido a chance de oficializar a relação têm até 28 de fevereiro para fazer suas inscrições para participar do casamento coletivo que será realizado na Arena da Baixada. A quarta edição do maior evento matrimonial da cidade está marcada para 28 de março, véspera do aniversário de Curitiba, às 18h.

Os interessados, que tenham renda somada de até três salários mínimos (R$ 3.135) conforme o piso federal, podem se inscrever nos 39 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) distribuídos pelas dez administrações regionais do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As inscrições também podem ser feitas no Cartório de Registro Civil mais próximo da casa do interessado ou nas sedes da Serviço Social do Comércio (Sesc).

Menores de 16 anos não podem casar. O casamento para aqueles com idades de 16 a 18 anos só será permitido com o consentimento dos pais dos noivos e a presença deles no cartório munidos de documentos.

Procura

De acordo com a gerente de Proteção Básica da Fundação de Ação Social (FAS), Rosecler Cunha, 309 casais interessados já procuraram as unidades dos Cras.

Para a inscrição nos Cras, um dos noivos tem que residir em Curitiba. São necessários documentos com foto de ambos os noivos: – RG ou Carteira de Trabalho – e o CPF; comprovante de renda de cada integrante do casal, comprovante de endereço de ambos (contas de água ou luz ou correspondência), mesmo que residam na mesma casa; certidão de nascimento ou casamento com averbação de divórcio ou do óbito (para viúvos). Todas as certidões têm que estar atualizadas dentro da validade de 90 dias.

Uma vez inscritos, os noivos deverão comparecer ao cartório que for indicado, acompanhados de duas testemunhas (que não podem ser os pais do casal), levando o formulário de encaminhamento do Cras e toda a documentação apresentada no ato de inscrição. Veja a lista dos Cras de Curitiba:

Núcleo Regional Bairro Novo

Bairro Novo – (41) 3289-5396

Madre Tereza – (41) 3265-4200

Umbará – (41) 3348-0395

Xapinhal – (41) 3227-6933

Núcleo Regional Boa Vista

Boa Vista – (41) 3356-9690 / 3257-0898

Atuba – (41) 3356-7352 / 3356-8300

Bairro Alto (41) 3315-2296 / 3367-9827

Pilarzinho – (41) 3335-7401 / 3338-3554

Cachoeira – (41) 3240-1302

Núcleo Regional Boqueirão

Alto Boqueirão – (41) 3287-8099 / 3286-1655

Boqueirão – (41) 3377-5753 / 3276-5142

Iguape Cidadania – (41) 3287-8908 / 3287-7782

Vila São Pedro – (41) 3346-0682 / 3268-4285

Núcleo Regional Cajuru

Cajuru – (41) 3369-3002 / 3267-1046

Iguaçu – (41) 3226-3346 / 3226-3021

Uberaba – (41) 3364-2944 / 3258-6485

União Ferroviária – (41) 3575-1291 / 3361-2506

Acrópole – (41) 3266-7471 / 3226-1389

Núcleo Regional CIC

Barigui – (41) 3245-8945 / 3239-1678

Corbélia – (41) 3332-1999

Nossa Senhora da Luz – (41) 3248-2246 / 3569-1291

Vila Sandra – (41) 3373-5838 / 3285-2854

Vila Verde – (41) 3268-6436 / 3347-5598

Núcleo Regional Matriz

Matriz – (41) 3313-5851 / 3313-5854

Vila Torres – (41) 3218-2405 / 3262-9338

Núcleo Regional Pinheirinho

Novo Mundo – (41) 3212-1421

Pinheirinho – (41) 3313-5467 / 3313-5468

Núcleo Regional Portão

Fazendinha – (41) 3288-2603 / 3329-0872

Parolin – (41) 3333-9919 / 3333-4623

Núcleo Regional Santa Felicidade

Bom Menino – (41) 3336-3689

Santa Felicidade – (41) 3221-2549

São Braz – (41) 3285-3050

Núcleo Regional Tatuquara

Monteiro Lobato – (41) 3265-0633 / (41) 3289-5677

Pompéia – (41) 3396-5476 / 3396-1943

Rio Bonito – (41) 3225-8767 / 3225-9582

Santa Rita – (41) 3265-3855 / 3396-1818

Caximba – (41) 3265-6977

Dom Bosco – (41) 3349-9256

Laguna – (41) 3396-5947