Na tarde desta quinta-feira (25), uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) localizou uma estufa de maconha em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

As equipes policiais foram até o local após receberem a informação de que uma casa localizada em uma chácara no município cultivava maconha em grande quantidade.

Ao chegarem no endereço, os agentes verificaram que o cultivo acontecia em um sobrado, onde as plantas ficavam em diversos cômodos e passavam por diferentes fases do processo.

Como a ocorrência ainda está em andamento, as plantas precisam ser contabilizadas e, em seguida serão encaminhadas à Delegacia de Campina Grande do Sul juntamente com todos os outros materiais e evidências que apontam a ocorrência de tráfico de drogas no local.

