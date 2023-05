Casa quentinha no frio: saiba escolher um imóvel com conforto térmico

Com a chegada do inverno, que em 2023 promete ser bastante severo na região Sul do país, o conforto térmico vai além do bem-estar, ele se torna fundamental para economia e consumo de energia.

Numa pesquisa feita pela incorporadora Weefor, 64% dos entrevistados disseram que estariam dispostos a pagar mais infraestrutura para instalação de ar-condicionado split e paredes com isolamento térmico. Na mesma pesquisa, 52% considera o aquecimento de pisos no banheiro um item importante na decisão de compra de um imóvel.

Iago de Oliveira, consultor de Sustentabilidade e sócio-fundador da Bloco Base, explica que alterações nos parâmetros construtivos, como pé direito, espessura das paredes, tipo de vidro, entre outros, garantem o conforto passivo dos moradores. Isso significa que a própria estrutura do edifício já traz conforto para os usuários sem que seja necessário instalar medidas de climatização mecânica, que consomem mais energia, como um ar condicionado, por exemplo.

Esquadrias de janelas para conforto térmico do apartamento

Um item pouco analisado na hora de comprar um imóvel são as esquadrias das janelas, mas esse item é fundamental para garantir o conforto térmico dos moradores. Dentre os melhores materiais do segmento estão as esquadrias de alumínio com sistema de produção Homologado e dentro do Programa Setorial da Qualidade (PSQ).

Os melhores encaixes para esquadrias são bem cortados, usinados e selados, para não deixar frestas e garantir a eficiência do sistema utilizado, por isso é tão importante optar por um fabricante credenciado e com experiência na produção deste tipo de material.

