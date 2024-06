Durante buscas realizadas na manhã desta segunda-feira (24) em uma casa no bairro Bacacheri, em Curitiba, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu mais de mil munições de diversos calibres, 10 quilos de pólvora, insumos para recarga de munições, três armas de fogo, duas pistolas e uma carabina.

De acordo com informações da PCPR, as apreensões aconteceram por conta do andamento de uma investigação que apura o crime de estelionato em financiamento de veículos em Curitiba.

Foto: Divulgação/PCPR Foto: Divulgação/PCPR

Além das munições e materiais relacionados, a polícia também apreendeu no local placas de veículos que eram utilizadas na clonagem de carros para a realização de fraudes.

A polícia continua investigando o caso com o objetivo de encontrar o proprietário da residência e coletar mais informações.

