Carro pega fogo em Curitiba um dia após dono renovar o seguro

“Só deu tempo de salvar as ferramentas”, disse Isaque Oliveira, dono de um Palio que foi completamente destruído na manhã desta sexta-feira (23), no bairro Guaíra, em Curitiba. O carro “morreu” na esquina entre as ruas Minas Gerais com Manuel Higyno dos Santos e pegar fogo logo em seguida. Por sorte, ele tinha renovado o seguro do veículo um dia antes do incidente.

Em um papo com a Tribuna do Paraná, Isaque contou que as chamas surgiram logo depois que o carro parou de funcionar na esquina do bairro Guaíra, em Curitiba.

“Dei partida e veio um motoqueiro que avisou que o carro estava pegando fogo. Só deu tempo de pegar as ferramentas e tentar apagar o fogo. Conseguimos um extintor de incêndio de uma panificadora e conseguimos apagar um pouco do fogo, mas logo tomou conta de tudo”, disse o dono do carro que pegou fogo em Curitiba.

O jardineiro contou ainda que tinha renovado o seguro do carro nesta quinta-feira (22), o que promete um alívio com relação ao prejuízo pelo incêndio no veículo.

Por sorte ninguém ficou ferido após o carro pegar fogo.

Na manhã desta sexta-feira os bombeiros atenderam ainda um outro incêndio de grandes proporções em Curitiba. Foi no bairro Prado Velho, veja aqui a matéria”!

