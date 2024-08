Incêndio em bairro de Curitiba atinge prédio de antiga casa de shows

Um incêndio em Curitiba, de grandes proporções, atingiu um prédio que no passado abrigou uma casa de shows no bairro Prado Velho, na madrugada desta sexta-feira (23). Por sorte o local estava vazio e ninguém ficou ferido.

A estrutura que está abandonada fica na Rua Imaculada Conceição, nas proximidades da PUCPR e foi bastante danificada pelo incêndio em Curitiba. Segundo os Bombeiros ainda é difícil apontar as causas do incêndio.

A parede do local ficou completamente danificada, com marcas de queimado e destruição causada pelo fogo. Cerca de 30 pessoas ajudaram no combate às chamas, entre eles bombeiros militares, brigada da incêndio da cooperativa e bombeiros civis. Foram necessários sete caminhões-pipa.

O Corpo de Bombeiros precisou utilizar um caminhão especial para conter o fogo em Curitiba, com a escada Magirus, para alcançar as chamas e evitar que o incêndio em Curitiba se alastrasse.

Pela manhã foi possível constatar a destruição no local. Foto: Reprodução/ Ana Zampier/RPC.

