Pesquisa eleitoral em Curitiba: Pimentel na liderança e muitos indecisos

O instituto Radar Inteligência divulgou nesta quinta-feira (22) uma pesquisa sobre a intenção de voto dos eleitores de Curitiba para as eleições municipais de 2024. De acordo com o levantamento, contratado e publicado pelo portal Banda B, Eduardo Pimentel (PSD) lidera nos dois cenários pesquisados.

Na pesquisa estimulada, na qual os nomes dos candidatos estão disponíveis para a escolha do entrevistado, há um empate técnico entre três candidatos, dentro da margem de erro, no segundo lugar. O cenário é semelhante ao da pesquisa espontânea, em que os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados.

Estimulada

Espontânea

O Radar Inteligência também mediu em quem os eleitores não querem votar na capital paranaense. O resultado foi:

Metodologia: 816 pessoas, com idades entre 16 e 24 anos, entrevistadas pelo Radar Inteligência entre os dias 19 e 21 de agosto de 2024. A pesquisa foi contratada por M.K.M. – Portal Banda B LTDA. Confiança: 95,5%. Margem de erro: 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE nº PR-03410/2024.

