Um veículo com mais de R$ 120 mil em débitos foi removido das ruas de Curitiba após ser flagrado em uma operação da Guarda Municipal, na Rua Ubaldino do Amaral, no Centro de Curitiba, na noite desta quarta-feira (19). O valor do débito é o dobro do que custa o carro, um Kia Sportage 2013, avaliado em aproximadamente R$ 60 mil, segundo a tabela Fipe. O dono do carro, que tem placas de Colombo, foi autuado e o veículo removido por não estar licenciado.

Logo após a abordagem os guardas pediram a documentação e descobriram que o carro tinha mais de R$ 97 mil em multas. Fora esta questão, o dono nunca tinha pago o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e outras taxas, o que aumentou em R$ 23 mil o débito com o governo.

Foto: Divulgação/SMCS.

Além deste carro os guardas encontraram outro veículo com um grande valor em débitos: Uma Fiat Strada 2014 com R$ 30 mil em dívidas. Agentes da Setran encontraram o carro em uma blitz realizada no bairro Barreirinha.

Multas astronômicas!

Este tipo de descoberta já aconteceu em Curitiba, inclusive com valores até maiores. Em junho do ano passado, um carro com R$ 438 mil em dívidas, valor 30 vezes maior que o preço de mercado, foi encontrado no Centro de Curitiba.

Além deste, em maio de 2019 um Chevrolet Cruze foi flagrado com R$ 70 mil em débitos nas Mercês.