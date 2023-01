Carne moída congelada é um dos itens em promoção em Curitiba, na Semana da Economia nos Armazéns da Família. Até o próximo sábado (4), ou acabarem os estoques, a embalagem de 500 gramas de carne moída bovina congelada MeatFoods será vendida por R$ 6,99, para quem tem cadastro no programa da prefeitura da capital.

Além da carne, leite em pó integral e macarrão também estão entre as cerca de 38 toneladas de alimentos em oferta nos Armazéns da Família, nesta semana. Nestes dias, o pacote de leite em pó integral instantâneo Frimesa de 400 gramas poderá ser adquirido por R$ 12,99. Já o pacote de 500 gramas de macarrão espaguete tradicional Floriani sairá por R$ 1,99.

Itens da agricultura familiar

A Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) coordena a ação nos Armazéns da Família de Curitiba. Em breve, a novidade ficará por conta do retorno dos itens da agricultura familiar, como adianta a diretora do Departamento de Promoção e Economia Alimentar da SMSAN, Ivone Aparecida de Melo.

“Ainda em fevereiro teremos nas prateleiras delícias como açúcar mascavo, mel em pote e bisnaga, champignons inteiros e fatiados, molho de pimenta, vinagrete com palmito, pepino agridoce, vinagrete à portuguesa e polpa congelada para suco”, conta.

Conexão com a RMC

O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades. Elas oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza, em média, 30% mais baratos do que no varejo. Esses produtos beneficiam 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos. São aproximadamente 1 milhão de curitibanos e 163 entidades sociais e filantrópicas autorizadas a comprar nas lojas do programa.

Além disso, a iniciativa mantém convênio com 14 municípios da Região Metropolitana onde estão cadastradas 82,5 mil famílias ou cerca de 280 mil pessoas. Esse público também pode comprar na rede Armazém da Família de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.

