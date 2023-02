Os eventos de Carnaval do Café Curaçao de Guaratuba, no Litoral do Paraná, estão cancelados. As festas deveriam ocorrer neste sábado (18) e na próxima segunda-feira (20). Pela programação, o sábado seria de música eletrônica, já a segunda-feira contaria com show da dupla Israel & Rodolffo. Pelas redes sociais, a administração do espaço disse que fará o reembolso de quem comprou o ingresso antecipadamente.

LEIA MAIS – VÍDEO! Carnaval em Curitiba começa com ‘mergulhos’ de foliões no Largo da Ordem

A postagem no Instagram do Curaçao não informa o exato motivo do cancelamento, mas diz que “por motivos alheios a nossa vontade vimos através desta nota comunicar que os eventos de Carnaval que seriam realizados nos dias 18 e 20 de fevereiro de 2023 estão cancelados”.

LEIA TAMBÉM – Carnaval de Curitiba tem samba, punk, metal e até louvor. Veja a programação

Ingressos

No texto das redes sociais, a administração explica que “quem adquiriu ingressos serão ressarcidos nos postos ou meios onde realizaram a compra, seguindo as políticas da forma de pagamento escolhida”.

VIU ESSA? Partiu Carnaval pela BR-277 ou BR-376? Movimento é intenso; veja em tempo real

Vale ressaltar que o valor do ingresso comprado em dinheiro, em um ponto de venda, terá o reembolso feito no “mesmo ponto de venda onde foi adquirido”, diz a nota no Instagram.

A reportagem tenta contato com o Café Curaçao para detalhes sobre o cancelamento dos eventos. Não havia resposta até o fechamento da matéria.

Veja que incrível