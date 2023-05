Carga perigosa vaza de caminhão e interdita marginal da BR-376

Serra do mar

Um vazamento de uma carga perigosa interdita totalmente a marginal da BR-376 na tarde desta terça-feira (2). O acidente foi na altura do km 625, em Campo Largo da Roseira, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O local dá acesso a um viaduto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o vazamento de carga não compromete a pista principal da rodovia. “Apesar da concessionária ter informado a interdição total no sentido Santa Catarina, apenas as marginais estão interditadas”, explicou a PRF, em nota.

A PRF também informou que as equipes trabalham no local. Até por volta das 13h30, ainda não havia informação sobre que tipo de produto perigoso caiu na BR-376. Também não havia informação sobre o motivo do acidente ou possíveis vítimas.

