Capotamento em ponto crítico de estrada que corta Curitiba deixa duas vítimas

Um capotamento em um veículo ocupado com quatro pessoas neste domingo (17), na Rodovia dos Minérios causou preocupação e os feridos precisaram ser transportados de helicóptero. O acidente foi na cidade de Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo se perdeu na chamada Curva do Brascal, e bateu em um ponto de ônibus do lado aposto. Não havia ninguém no local. As vítimas que sofreram ferimentos graves são jovens de 20 e 21 anos e foram encaminhados ao Hospital Cajuru pelo Batalhão de Polícia Militar de Operações Áreas (BPMOA).

+ Veja mais: Moradores de Curitiba ficam sem energia após motorista bater contra poste; Fotos!

Uma outra pessoa também com 21 anos precisou de atendimento, mas sem a necessidade de ser transportada ao Cajuru. A quarta vítima foi atendida pelo Samu com ferimentos leves.

O trânsito chegou a ser interrompido devido a presença da aeronove na pista, mas já está liberado aos veículos.

Você já viu essas??

Anos de obras! Greca atualiza obras em trevo caótico de Curitiba e crava: “fica pronta até… Tudo errado! “Fisioterapeuta” de araque é presa em operação contra diplomas falsos VÍDEO!! FLAGRA!!! Bairro histórico de Curitiba é só problema: briga, droga e confusão!