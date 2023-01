Um capotamento com atropelamento na BR-277, na altura do km 25, em Morretes, provocou sete feridos nesta tarde de segunda-feira (02). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Jeep Compass e uma bicicleta se envolveram no acidente. Entre os feridos, dois estão em estado grave.

Segundo relato do motorista do carro envolvido no acidente, ele perdeu o controle do veículo ao tentar frear ao avistar uma fila de carros na pista. Ele freou mas não o suficiente para conseguir parar o carro antes de atingir um casal de ciclistas que estava no acostamento. Logo em seguida, o carro dele capotou.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, que acionaram uma aeronave para resgatar as vítimas – uma delas teve uma fratura no fêmur. Não há crianças entre os feridos.

Durante o atendimento ao acidente, o fluxo na rodovia foi interrompido temporariamente por 20 metros. A pista foi liberada assim que a aeronave de resgate decolou.