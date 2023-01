Uma colisão traseira envolvendo dois carros complicou o trânsito no cruzamento das avenidas Mariano Torres com a Silva Jardim, na região do Centro de Curitiba, nesta tarde de segunda-feira (02). De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPtran), duas pessoas ficaram feridas no acidente. Uma delas foi resgatada pelo Samu e outra pelo Siate.

LEIA TAMBÉM:

>> IPVA 2023 no Paraná tem calendário de pagamento revelado; Veja como pagar

>> Primeiro dia do ano tem acumulado recorde de lixo no Litoral do Paraná

Uma das vítimas apresentou dores na perna e cabeça e foi socorrida pelo Siate, do Corpo de Bombeiros, sem gravidade. O BPtran não informou mais detalhes sobre o estado de saúde e identificação da vítima.

Foto: colaboração.

Veja que incrível!