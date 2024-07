Capivaras são flagradas atravessando na faixa em parque de Curitiba

As simpáticas e dóceis capivaras viraram símbolo de Curitiba nas últimas décadas. Presenças constantes em alguns parques da cidade, nesta segunda-feira (29) um grupo dos roedores deu um verdadeiro show de civilidade em uma travessia elevada no Parque Tingui.

A cena foi registrada por Daniele Alberti, filha dos ex-colaboradores da Tribuna, a jornalista Giselle Ulbrich e o paginador Dante Alberti, e sobrinha do nosso repórter fotográfico Atila Alberti.

Para quem não sabe, atravessar uma rua fora da faixa é infração ao artigo 254 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que: “É proibido ao pedestre: permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido”. A infração é leve e a multa de R$ 44,19.

A capivara é um mamífero herbívoro e pode atingir até 100kg, sendo considerado o maior roedor do mundo. São considerados animais sociais, com hábitos diurnos e vivem em grupos de aproximadamente 20 indivíduos.

Caos no Barigui

