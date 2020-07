A campanha “O Amor Contagia” está arrecadando doações para garantir o pleno funcionamento organizações sociais, casa lares, asilos e hospitais públicos e filantrópicos que estão atuando no combate à covid-19. As doações na época da pandemia caíram em números preocupantes. Em pesquisa realizada pelo Programa Impulso, do Instituto GRPCOM, 70% destas instituições pode fechar se o cenário se mantiver desta forma.

Para isso, os organizadores esperam sensibilizar grandes empresas a participarem desta corrente de arrecadação. O Instituto Positivo anunciou sua doação de recursos para a campanha nesta semana. Foram destinados R$ 300 mil ao suporte às organizações sociais e suas necessidades.

>>> Saiba como você pode ajudar no final do texto!

Segundo a diretora do Instituto Positivo, Eliziane Gorniak, o grupo tem assumido um forte compromisso frente à campanha “O Amor Contagia”, não só doando recursos financeiros por meio do seu Instituto, mas, participando ativamente do grupo que coordena a campanha, além de mobilizar e incentivar seus parceiros, fornecedores e pais de alunos a conhecerem e a contribuírem também. “Ou seja, o grupo todo está se engajando em um esforço para que a população paranaense, em maior risco em função da pandemia, receba o atendimento que necessita”, ressalta.

Atualmente, a campanha “O Amor Contagia” é a maior campanha de arrecadação vigente no Paraná atualmente e nasceu da união das promotorias de Justiça do Ministério Público do Paraná e Ministério Público do Trabalho que firmaram uma parceria com a UFPR (Universidade Federal do Paraná) e a Funpar (Fundação de Apoio da UFPR). Logo em seguida se uniram ao grupo Instituto GRPCOM, Grupo Marista, PUCPR, Instituto Positivo, comissão do Terceiro Setor da OAB-PR e associações da sociedade civil organizadas com sede no Estado.

As doações, que já somam cerca de R$ 4,3 milhões, em dinheiro e materiais, já beneficiaram cerca de 20 instituições. Apesar do resultado, o grupo que conduz a iniciativa reforça que as demandas continuam crescendo.

A expectativa é que mais organizações integrem o grupo e ajudem a fortalecer ainda mais a iniciativa para reforçar a mensagem e o potencial de arrecadações. A campanha conta com o apoio do Instituto Oportunidade Social, Instituto Renault, Facop, JCS Group, Instituto Purunã, Instituto Robert Bosch e das agências de comunicação 433, Vivas, Páprica, Página 1 Comunicação e Central Press.

Doações que fazem a diferença

As primeiras arrecadações de equipamentos hospitalares já foram destinadas para o Hospital de Clínicas e Hospital do Trabalhador, ambos em Curitiba, e para a Casa de Misericórdia de Jacarezinho. Comunidades de Guaraqueçaba, no litoral paranaense, e diversos asilos do município também foram beneficiados com doações de cestas básicas, máscaras, itens de higiene e álcool em gel.

Os municípios que têm mais instituições inscritas no edital “O Amor Contagia”, desde o início na campanha, em 28 de maio, são Curitiba, Ponta Grossa, Piraquara e Umuarama. Entre as causas, 43% estão relacionadas a crianças, 14% a pessoas com deficiência, 14% também ligadas a pessoas idosas, 10% a atendimento de famílias, 9% dependência química, 3% doenças crônicas e 7% outras instituições.

Como doar

Empresas, pessoas físicas e organizações podem fazer suas contribuições via depósito bancário – tanto para o fundo de apoio à área da saúde, quanto para o de iniciativas sociais. As doações são feitas de forma direta e não podem ser abatidas do cálculo do Imposto de Renda. Aqueles que quiserem contribuir podem fazer depósito ou transferência para as seguintes contas:

Quero doar para a área Social!

FUNPAR – CNPJ 78.350.188.0001-95

Banco ITAÚ – 341

Agência: 4012

Conta Corrente: 43151-8

Quero doar para a área de saúde!

FUNPAR – CNPJ 78.350.188.0001-95

Banco ITAÚ – 341

Agência: 4012

Conta Corrente: 43150-0

Os recursos dos fundos são administrados por um comitê gestor que fiscaliza a destinação das doações. A prestação de contas para a sociedade é feita em tempo real e com fácil acesso pelo site da Funpar. Para saber mais detalhes sobre a campanha acesse http://www.funpar.ufpr.br/oamorcontagia/ .

Para receber os recursos

A inscrição de novas instituições que desejam receber recursos pode ser feita por meio do página oficial da campanha, no site da Funpar, pelo endereço: http://www.funpar.ufpr.br/oamorcontagia/. Todas as solicitações enviadas são analisadas por um comitê técnico.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?