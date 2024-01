Campanha arrecada material escolar em vários pontos de Curitiba

Caderno, estojo, lápis, mochila, giz de cera, canetinha, borracha, cola e caneta, além de livros de literatura novos ou usados são itens que podem ser doados para a 6ª Campanha do Material Escolar Sesc PR e RPC. Promovida pelo Sesc PR, RPC, Associação dos Notários e Registradores do Paraná (Anoreg-PR) e uma rede de parceiros a iniciativa recebe as doações até 29 de março em diversos pontos do estado.

As unidades do Sesc e do Senac PR em todo o estado, os cartórios participantes e parceiros da campanha, os sindicatos empresariais do comércio e as empresas do comércio identificadas com cartazes da ação social são pontos de arrecadação das doações.

Os itens arrecadados serão destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, assistidos por instituições sociais de todo o estado cadastradas no Sesc PR, proporcionando um ano letivo mais seguro para os estudantes.

A expectativa é que esta edição supere os números alcançados em 2023, quando foram arrecadados 134.116 itens de material escolar, beneficiando 36.833 crianças e adolescentes de 220 e instituições do estado do Paraná.

Para mais informações sobre a iniciativa e onde estão localizados os pontos de coleta de doações pelo 0800 643 63 46 ou pelo site da campanha https://www.sescpr.com.br/material-escolar/

