Um tombamento de um caminhão contêiner na manhã desta terça-feira (11), na BR-277, no sentido Curitiba, bloqueia parcialmente a rodovia. Apenas uma faixa está liberado ao trânsito. Não há registro de vítimas. Há grande congestionamento no trecho que normalmente já tem fluxo intenso durante a semana.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tombamento ocorreu no KM 44 da BR-277. Duas faixas estão interditadas, e a retirada do caminhão só vai ocorrer com a melhora do tempo, pois no início da manhã, uma forte neblina impedia o serviço.

Cones e viaturas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) estão no local para auxiliar outros motoristas. Ou, seja, um mega transtorno para quem precisa circular pelo trecho.

Deslizamento em outro ponto da BR-277

Circular na BR-277 tem sido complicado nesta terça-feira. Após um grande volume de chuva, um deslizamento de terra causou mais congestionamento em outro ponto da rodovia, também sentido Curitiba. Veja aqui como foi!

