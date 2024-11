Caminhão tomba e derrama óleo sobre a BR-116; uma pessoa morreu

Um caminhão carregado com óleo de produção industrial tombou no acesso Norte da BR-116, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, no início da tarde desta quinta-feira (14). Com o acidente, uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava produto perigoso, resto de óleo de produção de peças usinadas. Ainda não há mais detalhes a respeito das vítimas do acidente.

Por causa do acidente, a entrada ao acesso Norte da rodovia está fechada. Os usuários devem seguir pelo Contorno Leste até a BR-277 ou ir por Piraquara.