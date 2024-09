Caminhão pega fogo e espalha fumaça na BR-376, em Guaratuba

Um caminhão pegou fogo e espalhou muita fumaça na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, nesta terça-feira (17). A situação aconteceu no km 672 da rodovia, na pista sentido Santa Catarina.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ninguém ficou ferido por conta do incêndio no caminhão.

Um vídeo mostra que o caminhão ficou parado em uma das pistas, mas o fluxo não foi interrompido e veículos continuaram trafegando pela BR-376. Assista:

