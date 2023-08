Um caminhão desgovernado acertou o muro de uma casa na noite de terça-feira (15), no bairro Atuba, em Curitiba. Ninguém saiu ferido, mas a residência foi danificada e vai passar por avaliação de orgãos competentes para definir se os moradores poderão permanecer no local. O motorista do caminhão fugiu.

A ocorrência foi na Rua Oscar Spena. Segundo informações, o caminhão desceu de ré, e só parou quando colidiu com o muro da casa. A família estava dentro de casa, e teve um grande susto com o barulho.

O motorista fugiu do local, de acordo com a Polícia Militar (PMPR).

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504.

