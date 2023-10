No meio do caminho!

O trânsito está lento na manhã desta quinta-feira (12), em uma das vias da Linha Verde, sentido São Paulo. Um caminhão se perdeu na reta nas proximidades do viaduto do Tarumã e chegou a invadir uma das alças de acesso antes de bater em um muro. Segundo informações de motoristas que passam na região, o congestionamento chega a um quilômetro.

+Cuidado! Sábado tem eclipse! Como ver em segurança?

A saída de pista do caminhão ocorreu próximo das 7h. A Guarda Municipal (GM) que fazia o patrulhamento auxiliou o motorista do caminhão que não se feriu.

Cones foram colocados no lado direito da via para orientar o trânsito, e aguarda a presença de um guincho para retirar o caminhão acidentado. A previsão de ter a pista totalmente liberada a partir das 10h30.

