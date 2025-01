Câmara de Curitiba repudia ataque misógino a vereadoras após posse

A Câmara Municipal de Curitiba emitiu uma nota oficial na noite desta quinta-feira (02) repudiando com veemência o ataque sofrido por algumas vereadoras que tomaram posse no dia anterior para o início e/ou continuidade de seus mandatos. Uma nota publicada em um blog especializado em política afirmou que as novas representantes do povo “sexualizaram” na posse ao escolherem vestidos decotados para o evento.

Além de condenar, a Câmara pediu a exclusão imediata do texto do Blog do Tupan, que segundo ela “desrespeita de forma flagrante a dignidade, a honra e o papel institucional das vereadoras desta Casa”.

+ Saiba mais: Concurso na grande Curitiba tem 96 vagas e salário de até R$ 23 mil

Segue outro trecho da nota: “O teor do texto é inaceitável e reforça estereótipos que minimizam a atuação política das mulheres, reduzindo-as a aspectos físicos e tentando desviar o foco de sua competência e compromisso com a sociedade. Esse tipo de abordagem, além de ofensiva, vai contra os princípios constitucionais de igualdade, dignidade e respeito, fundamentais em uma democracia”, disse, seguido por uma ameaça de medidas jurídicas cabíveis neste caso.

O Sindicato dos Jornalistas do Paraná também se posicionou sobre a nota publicada no blog. “É inaceitável e inadmissível que em pleno século XXI as mulheres sejam expostas publicamente com palavras e julgamentos pela livre escolha de suas roupas. Também cabe ressaltar que a referida publicação ainda ataca a dignidade, a honra e o papel institucional das vereadoras da Câmara Municipal de Curitiba“.

O caso será enviado para a Comissão de Ética Estadual da entidade.

+ Veja mais: Montanhas de lixo viram nova atração em Matinhos, “é um absurdo”

Uma das vereadoras atingidas, Laís Leão (PDT), publicou uma nota de repúdio em seu instagram. “Esse episódio deplorável demonstra o quanto ainda precisamos lutar para garantir um ambiente político igualitário e respeitoso. Quero deixar claro que não aceitarei intimidações ou recuarei diante de ataques que visem deslegitimar nossa atuação enquanto mulheres eleitas para representar a população. Nossa resposta é firme: não haverá tolerância com retrocessos ou comportamentos que perpetuem o machismo e a misoginia”.

Greca solta o verbo

O Prefeito Rafael Greca, que encerrou seu mandato no último dia 31 e participou da cerimônia, se pronunciou no seu perfil no Instagram. E abriu o seu coração:

“Vergonha da crônica eletrônica, seu blog NUNCA FEZ JORNALISMO. Foram anos de ataques infundados, pessoais e de gestão contra Curitiba. Nunca me manifestei, sempre preferi não dar palco para sua falta de caráter e profissionalismo. Agora me deparo com uma manifestação machista, onde o cidadão que é jornalista de araque, diminui, sexualiza, hostiliza a presença das Mulheres na Câmara de Curitiba.

Minha solidariedade às 12 mulheres eleitas pelo Voto Popular para defender os interesses do povo”.

+ Veja também: Tour pelo Centro revela lugares para um lanche raiz em Curitiba

Na tarde desta sexta-feira o link com o texto saiu do ar.

O outro lado

A reportagem entrou em contato com o autor do texto, que não deu retorno. Pouco depois da nossa reportagem ir ao ar, uma nota de esclarecimentos e pedido de desculpas foi postada no blog, e será reproduzida a seguir:

“No último dia dia dois de janeiro de 2025, publicamos em nosso blog uma matéria com observações infelizes sobre a cerimônia de posse dos vereadores de Curitiba, realizada em 1º de janeiro de 2025. Reconhecemos que o conteúdo da publicação gerou interpretações negativas e causou desconforto às vereadoras e ao público em geral.

Queremos, primeiramente, pedir desculpas às vereadoras mencionadas e a todos que se sentiram ofendidos pelo teor da matéria. Jamais foi nossa intenção desrespeitar ou diminuir qualquer pessoa, especialmente mulheres que ocupam espaços de liderança e representam a população em cargos públicos.

Reconhecemos que erramos ao redigir e publicar a matéria e assumimos total responsabilidade pelo ocorrido. Estamos comprometidos em reparar os danos causados e reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a ética e a imparcialidade em nossa prática jornalística.

Como parte dessa retratação, retiramos imediatamente a publicação do ar e estamos adotando medidas internas para evitar que situações como esta se repitam. Estamos também à disposição para dialogar com as pessoas e instituições envolvidas, buscando uma solução justa e respeitosa.

Reiteramos nosso compromisso em aprender com este erro e em evoluir continuamente na busca por um jornalismo mais responsável e inclusivo”.