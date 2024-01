A segunda-feira (29) na Câmara Municipal de Curitiba (CMC) vai ser de pregão eletrônico para renovação do serviço de aluguel de equipamentos de informática pelo período de cinco anos. Um empresa terceirizada vai fornecer até 420 computadores desktop, 257 notebooks e 174 dock stations (duplicador de portas) para uso dentro da Câmara. O valor máximo anual que o Legislativo aceita pagar é de R$ R$ 2.904.074,88. A licitação ocorre pelo Portal de Compras do Governo Federal.

No pregão, são dois lotes – no primeiro, os 420 computadores, definiu-se o valor de R$ 344,10 como teto para a locação mensal de cada aparelho, ou seja, R$ 1,73 milhão por ano. No segundo lote, o valor máximo para o aluguel mensal unitário de cada notebook é de R$ 321,28 e para as dock stations é de R$ 85,72, totalizando, respectivamente, R$ 990,8 mil e R$ 178,9 mil por ano. Vale reforçar que o prazo de cinco anos é baseado na tabela adotada pela CMC, e estima depreciação anual de 20% de computadores.

Atualmente, a CMC possui um contrato emergencial com vigência até agosto, sem possibilidade de prorrogação.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!