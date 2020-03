Por unanimidade, a Câmara Municipal de Curitiba aprovou nesta segunda-feira (2) que os motoristas de aplicativos de transporte possam trafegar livremente no entorno de grandes eventos, como shows. Desta maneira, os passageiros poderiam embarcar/desembarcar perto dos eventos, sem parar em bloqueios de trânsito. Entretanto, o horário estabelecido seria entre 22h e 5h.

A decisão foi tomada a partir da aprovação de um um substitutivo ao projeto de lei 005.0017-2020, que determinava as mesmas regras para taxistas. No dia 11 de fevereiro, a Câmara havia aprovado a autorização para taxistas a partir de projeto do vereador Jairo Marcelino (PSD). Com a decisão desta segunda, o projeto retorna à votação englobando as duas categorias.

Aprovado, o projeto vai para análise do prefeito Rafael Greca (DEM), que pode sancionar ou vetar o projeto. Atualmente, taxistas e motoristas de apps devem respeitar bloqueios estabelecidos em eventos, assim como qualquer outro motorista.

Fiscalização

Também nesta segunda-feira (2), a Urbs – empresa municipal que gerencia o transporte público de Curitiba – passou a fiscalizar os motoristas que atuam em aplicativos como Uber, 99 e Cabify. Quem não estiver cadastrado na Urbs será considerado transporte clandestino e vai ter o carro recolhido pela Superintendência de Trânsito (Setran) em blitze.