Calor volta a Curitiba: termômetros chegam próximo dos 30ºC nesta sexta

Poucos dias depois de Curitiba registrar a temperatura mais baixa de 2024, a capital volta a registrar calor. Nesta sexta-feira (16), os termômetros marcaram 29,3ºC em Curitiba. Na comparação com quarta-feira (14), a amplitude térmica chega a ser maior de 20ºC.

O friozão não deve chegar novamente tão cedo na capital. De acordo com a previsão do Simepar, a massa de ar quente que atua no estado mantém o tempo estável nos próximos dias. O fim de semana promete temperaturas próximas dos 30ºC em Curitiba.

Quando se trata de calor, a região Noroeste é o destaque. Por lá, os termômetros alcançaram os 36ºC nesta sexta. Para o fim de semana, a previsão é de sol e calor para todo o estado. As regiões de Umuarama e Paranavaí poderão ser as de maior calor do Paraná. A temperatura pode chegar a 34ºC neste sábado (17) na região.

Calorão aumenta risco de incêndio florestal

O calor intenso previsto para os próximos dias preocupa o Instituto Água e Terra (IAT). O órgão emitiu um alerta de risco ampliado para incêndios florestais. As altas temperaturas, combinadas com a baixa umidade, podem favorecer o surgimento de focos de incêndio nas Unidades de Conservação do Paraná (UCs).

