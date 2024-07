Embora a previsão indique um domingo (28) com a presença de calor em todo o Paraná, incluindo regiões como Curitiba e o litoral, as temperaturas altas não devem durar por muito tempo. Na segunda-feira (29) o tempo já fica mais gelado, com mínima de 9ºC na capital paranaense.

Conforme indica o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) o dia mais frio da semana em Curitiba deve ser na terça-feira (30), com mínima de 9ºC e máxima de apenas 12ºC.

A passagem da frente fria também aumenta a possibilidade de chuva em diversas partes do Paraná. “Na terça-feira faz frio no amanhecer, com céu encoberto nos Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba e no litoral. Deve garoar por alguns momentos. No norte, pancadas de chuva atuam de forma bem isolada”, diz previsão do Simepar.

Para quem gosta mais do calor, a boa notícia é que a partir da quarta-feira (31) e durante o resto da semana, o tempo já vai ficando mais agradável, com as máximas perto da casa dos 20ºC.

Domingo de calor em Curitiba

Enquanto a próxima semana não chega acompanhada de dias mais gelados, os curitibanos podem curtir o sol ao longo deste domingo (28), com máxima prevista de 24ºC.

De acordo com o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen existe a possibilidade de chover em algumas regiões do estado, principalmente no oeste e sudoeste, ao longo do fim de semana.

“A previsão é de tempo muito abafado nas regiões paranaenses, mas já com algumas alterações nas condições do tempo entre oeste e sudoeste. São regiões que tem maior disponibilidade de umidade e, ao mesmo tempo, está quente e abafado na região. Assim, nuvens de chuva se formam na região do Paraguai e Argentina e avançam em direção às áreas de fronteira”, explica.

“Nas outras regiões do estado tempo muito abafado ao longo do dia, com destaque da rápida ascensão das temperaturas até a tarde, passando dos 30ºC no noroeste. Entre a capital e as praias um pouco mais ameno, mas mesmo assim chega aos 22ºC, 23ºC na região”, acrescenta Jacóbsen.

O meteorologista também diz que a instabilidade começa a aumentar a partir deste domingo (28).

