Cães spitz resgatados de canil na RMC passam por tratamento antes da adoção; como ajudar?

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/01/26 12h28
Imagem mostra um cão da raça spitzer alemão em uma gaiola
Foto: Reprodução/ SOS 4 Patas.

Os cães da raça spitz alemão resgatados de um canil na Região Metropolitana de Curitiba estão, agora, sob os cuidados do Instituto SOS 4 Patas. Antes de serem encaminhados para a adoção, os animais precisam passar por uma etapa inicial de tratamento médico e recuperação.

Em uma publicação nas redes sociais, o instituto detalhou a situação em que os cãezinhos eram mantidos. Segundo o relato, eles viviam confinados em gaiolas, expostos constantemente a fezes, urina e larvas. O canil, localizado em Piraquara, apresentava condições consideradas insalubres e precárias.

Para que possam encontrar um novo lar, os animais precisam, primeiro, passar por uma série de procedimentos. Entre eles estão exames de imagem e de sangue, além de banho, tosa e a administração de medicação inicial necessária para estabilizar o quadro de saúde.

De acordo com a estimativa do Instituto SOS 4 Patas, cada animal deve gerar um custo aproximado de R$ 1 mil apenas nessa fase inicial de tratamento. O valor inclui atendimentos veterinários, exames e cuidados básicos indispensáveis para a recuperação.

Com o objetivo de cobrir os gastos com a recuperação dos cachorros, a SOS 4 Patas abriu uma campanha de arrecadação. A meta é alcançar R$ 40 mil para garantir o atendimento de todos os animais resgatados. “Só ter dó não salva vidas”, destaca a publicação do instituto.

As doações podem ser feitas via PIX, diretamente para o SOS 4 Patas, pela chave 40.911.164/0001-95. As atualizações sobre o estado de saúde dos cães e o andamento da recuperação serão divulgadas nas redes sociais do projeto.

